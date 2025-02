TORINO (ITALPRESS) – Vittoria pesante per la Juventus, che batte in casa l’Inter per 1-0 e inanella il quarto successo consecutivo tra campionato e Champions League. Decisiva la rete nel secondo tempo di Francisco Conceicao, che impedisce così alla squadra di Simone Inzaghi di sorpassare il Napoli in testa alla classifica, portando invece i suoi in zona quarto posto. Adesso i campani, in vetta alla Serie A, sono a +2 sui nerazzurri. Fatale un altro Conceicao per l’Inter, come in SuperCoppa.

Inizio di gara divertente, con il team di Inzaghi che al 19′ ha la doppia occasione per l’1-0: prima con Taremi, coordinatosi in rovesciata ma fermato da Di Gregorio, poi con Dumfries, che sul successivo cross di Lautaro devia di testa non trovando però la porta. Risponde la Juventus con due chance create dai tiri di Nico Gonzalez e Conceicao, respinti entrambi da Sommer, attento e reattivo. Ritmo e squadre che concedono spazi, come al 32′, quando una rimessa laterale nerazzurra genera il recupero palla juventino e il tiro di Kolo Muani, che dall’interno dell’area calcia di poco alto. Non ne approfitta l’undici di Motta, allora risale l’Inter e con Lautaro crea un altro pericolo, sulla fuga di Dumfries e il cross per l’argentino, che liberissimo calcia di prima ma non inquadra la porta. Sarà poi lo stesso Dumfries, sul finire di primo tempo, ad avere una nuova occasione, scappando via a Savona sulla destra e colpendo il palo sul successivo tiro.

Equilibrio e occasioni, con anche la prima fase della ripresa che resta ancorata sullo 0-0. La svolta arriva però al 74′, sul pallone gestito nel traffico dell’area interista da Kolo Muani e girato per Conceicao, letale col sinistro a calciare dove Sommer non può nulla. Vantaggio bianconero, che potrebbe diventare doppio qualche minuto più tardi, sul tiro di Koopmeiners salvato sulla linea da Dumfries. L’Inter, in affanno e sotto di un gol, cerca il forcing finale con tutti i suoi effettivi, arrendendosi però a una Juventus solida e cinica nella gestione dei quattro minuti di recupero concessi da Mariani, al termine dei quali si chiude il derby d’Italia.

