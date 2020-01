JOINT VENTURE VERONAFIERE-BOLOGNAFIERE PER PROMUOVERE L’ALLUMINIO

BOLOGNA (ITALPRESS) – Veronafiere e BolognaFiere creano una joint venture paritaria per la rassegna Metef, l’expo internazionale per l’alluminio, la fonderia metalli e le tecnologie dei materiali innovativi.

La rassegna, lanciata in Italia nel 1997 dalla Edimet come prima manifestazione al mondo dedicata all’alluminio, è stata prima compartecipata e poi acquisita interamente nel 2017 dal polo fieristico veronese. Una manifestazione di respiro internazionale che alla sua ultima edizione, a Verona nel 2017, ha ospitato 400 aziende espositrici e oltre 11mila operatori del settore, di cui il 40% stranieri da 63 nazioni.

Veronafiere e BolognaFiere, attraverso questa partnership, propongono un nuovo Metef, attualizzato nella struttura e nella location. La prossima edizione si svolgerà dal 25 al 27 marzo del 2021 nel quartiere fieristico di Bologna. Metef 2021 si terrà in contemporanea a MecSpe, evento di riferimento per l’industria manifatturiera e per la fabbrica intelligente, con oltre 56mila presenze professionali nell’ultima edizione, che proprio nel 2021 si sposterà invece da Parma a Bologna.

“Gli scenari internazionali impongono la realizzazione di piattaforme espositive ad altissima specializzazione, focalizzate alla diffusione della cultura dell’innovazione e a supporto delle strategie di business delle imprese – dichiara Antonio Bruzzone, direttore generale BolognaFiere -. Obiettivi importanti che i maggiori player fieristici possono raggiungere anche attraverso alleanze e collaborazioni che valorizzano i rispettivi know-how e le rispettive vocazioni al servizio delle imprese nazionali e internazionali”.

“In un mercato fieristico mondiale, europeo e italiano in continua evoluzione, quello delle alleanze tra organizzatori è un asset che il piano industriale di sviluppo mette tra i punti qualificanti l’azione di Veronafiere per raggiungere gli obiettivi prefissati – sottolinea il direttore generale di Veronafiere, Giovanni Mantovani -. Una strategia che mira a promuovere la fiera come strumento di sviluppo per la conoscenza e il business dell’impresa”.

“Il nuovo accordo rafforza le opportunità di business offerte alle aziende espositrici delle diverse filiere rappresentate: materiali, macchine ed equipaggiamenti, prodotti, lavorazioni, assemblaggi e finiture superficiali per fonderia getti, pressocolata, estrusione, laminazione”, sottolinea il presidente di Metef Mario Conserva.

(ITALPRESS).