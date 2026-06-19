FIRENZE (ITALPRESS) – “Qualcuno mi ha definito come uno sbaraglio, uno dallo zero virgola, come una missione impossibile, come un disperato che cercava di fare qualcosa, probabilmente non si sono resi conto con chi hanno a che fare questi signori. Siamo solo all’inizio, il bello ha ancora da venire”. Lo ha detto il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, a margine di una passeggiata nel quartiere di Gavinana a Firenze, organizzata dal movimento. Quanto ai sondaggi, secondo cui Futuro Nazionale ha superato la Lega, Vannacci ha risposto: “Io dei sondaggi non mi sono mai fidato. I miei sondaggi sono chi c’è qui oggi. Quindi non faccio i salti di gioia. Tutto sta andando secondo i piani. Certamente che ci crediamo, ma l’abbiamo costruito con grano salis”.

“A parte il fatto che io alla presidente del Consiglio non rispondo, perché se ha voglia di una risposta mi contatta direttamente. Io non so se l’abbia detto, ma l’ho sentita da altri, rispondo alla narrativa comune. Se il presidente del Consiglio mi vuole contattare, sa dove trovarmi, se vuole una risposta da me”. Secondo Vannacci il fatto che la creazione di Futuro nazionale sia un favore alla sinistra “è una narrativa totalmente errata, perché noi abbiamo una coalizione di centrodestra che sta facendo la stessa politica, la stessa agenda Draghi, che sta seguendo l’agenda delle multinazionali, della burocrazia di Bruxelles che fa la sinistra”.

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