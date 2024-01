LONDRA (ITALPRESS) – Jimmy Page, chitarrista, compositore e produttore discografico, compie 80 anni oggi (9 gennaio). Nato a Londra, è ampiamente riconosciuto come uno dei chitarristi più influenti nella storia della musica rock. Page inizia la sua carriera musicale come session man e chitarrista di studio, suonando in diverse registrazioni negli anni ’60. Nel 1966, si unisce agli Yardbirds, una delle band più influenti dell’epoca. Quando gli altri membri lasciano la band nel 1968, Page rimane come membro chiave e recluta nuovi musicisti per formare quella che sarebbe diventata Led Zeppelin. La band, nota per brani epici come “Stairway to Heaven”, “Whole Lotta Love” e “Immigrant Song”, include Robert Plant come cantante, John Paul Jones al basso e tastiere, e John Bonham alla batteria.

Dopo lo scioglimento dei Led Zeppelin nel 1980 a seguito della morte di John Bonham, Page continua a lavorare su progetti musicali solisti e ha collaborato con vari artisti. Produce anche album per diversi artisti, consolidando la sua reputazione come uno dei produttori più talentuosi.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]