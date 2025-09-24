Jimmy Kimmel torna in onda, Trump minaccia azioni legali per la ABC

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Non riesco a credere che ABC abbia restituito il lavoro a Jimmy Kimmel. La Casa Bianca è stata informata dalla ABC che il suo programma era stato cancellato! È successo qualcosa da allora a oggi, perché il suo pubblico è SCOMPARSO e il suo ‘talento’ non c’è mai stato. Perché dovrebbero volere indietro qualcuno che fa così male, che non è divertente e che mette a repentaglio la rete trasmettendo spazzatura democratica al 99%? È l’ennesimo braccio del Democratic National Committee e sarebbe un ingente contributo elettorale illegale”. Lo ha scritto in un post su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, commentando il ritorno in onda, ieri sera, del celebre conduttore, dopo una settimana di sospensione imposta dal network. “Penso che metteremo alla prova la ABC su questo. Vediamo come va. L’ultima volta mi hanno dato 16 milioni di dollari. Questa volta sembra ancora più redditizia. Un vero branco di perdenti! Lasciamo che Jimmy Kimmel marcisca nei suoi bassi ascolti”, ha aggiunto Trump.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).