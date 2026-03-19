TORINO (ITALPRESS) – Le concessionarie Jeep aprono le porte per presentare la nuova Jeep Compass, un modello che segna l’evoluzione di uno dei SUV più apprezzati al mondo, con oltre 2,5 milioni di unità vendute. Un’occasione per scoprire da vicino un veicolo che unisce tradizione e innovazione, confermando il ruolo centrale di Jeep nel segmento dei SUV compatti. Progettata in Italia tra Torino e Balocco e prodotta nello stabilimento di Melfi su piattaforma STLA Medium, la nuova Compass offre una gamma completa di motorizzazioni, dalle versioni e-Hybrid fino alle varianti 100% elettriche. L’offerta spazia infatti tra e-Hybrid da 145 CV, plug-in hybrid da 225 CV e versioni full electric che possono arrivare fino a 375 CV con trazione integrale e autonomia fino a 650 chilometri. Il design mantiene l’identità iconica del marchio, combinando stile robusto e linee moderne, mentre l’attenzione all’aerodinamica consente di raggiungere un coefficiente di resistenza pari a 0,29, senza compromettere abitabilità e versatilità. La nuova Compass è pensata per affrontare ogni tipo di percorso, dalla città ai lunghi viaggi, fino alle condizioni più impegnative grazie a sistemi come Selec-Terrain, protezioni a 360 gradi e una dotazione off-road ai vertici della categoria.

A bordo, la tecnologia è protagonista con un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, un display centrale da 16 pollici e Head-Up Display, per una gestione intuitiva di tutte le funzioni. I comandi al volante sono stati progettati per garantire semplicità d’uso, mentre l’integrazione dei sistemi di guida assistita contribuisce a migliorare comfort e sicurezza. Tra le innovazioni spicca la funzione One-Pedal Drive sulle versioni elettriche e un avanzato pacchetto di guida autonoma di Livello 2. Particolare attenzione è stata riservata anche all’esperienza di guida, con sistemi come il Predictive Adaptive Cruise Control, che adatta automaticamente la velocità al traffico e al percorso, e il cambio corsia assistito. Una combinazione di tecnologie che rende la nuova Compass non solo un SUV versatile e performante, ma anche un compagno di viaggio intelligente e sicuro.

foto: ufficio stampa Stellantis

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