Jeep annuncia l’avvio della produzione della nuova Compass a Melfi

TORINO (ITALPRESS) – “Oggi per Melfi è una giornata di festa. Questo impianto, con i suoi oltre 30 anni di storia e 8,3 milioni di vetture prodotte ad oggi, gioca un ruolo di primo piano per le nostre attività italiane. Un pensiero sottolineato anche dal nostro amministratore delegato Antonio Filosa che, proprio in questo impianto pochi giorni fa, ha ricordato che Melfi ha un futuro brillante nella presenza industriale globale del Gruppo. Parole che oggi, con l’avvio della produzione della nuova Jeep Compass, fanno toccare con mano che quello che avevamo promesso in questo impianto lo abbiamo realizzato”. Così Antonella Bruno, responsabile di Stellantis in Italia, dallo stabilimento di Melfi dove oggi inizia la produzione della nuova Jeep Compass.

Non solo. Non più tardi di pochi mesi fa, qui a Melfi, è uscita dalle linee produttive la nuova DS N°8 e il prossimo anno arriveranno anche un nuovo modello DS e la nuova Lancia Gamma. “Sono modelli su cui contiamo molto e che garantiranno un futuro importante allo stabilimento – ha aggiunto Bruno – Tutto questo dimostra che il lavoro costruttivo fatto con il Governo e le Regioni, a partire dalla stessa Basilicata, abbia portato un modo nuovo nell’affrontare la transizione energetica, mettendo al centro la concretezza delle azioni”.

