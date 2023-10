TORINO (ITALPRESS) – Andrà in scena a Viareggio, dal 13 al 15 ottobre, la terza edizione della “Fiera Internazionale del Fuoristrada”, manifestazione capace di richiamare lo scorso anno oltre 25.000 spettatori tra professionisti del settore e appassionati dell’off road. Ideata ed organizzata dalla Federazione Italiana Fuoristrada, l’evento propone un’area espositiva sul lungomare di Viareggio accanto all’Area Experience, vero cuore pulsante e dinamico della manifestazione, in un contesto naturalistico e paesaggistico tra i più suggestivi della nostra Penisola. I tre giorni in Versilia saranno all’insegna dell’aggregazione, della passione e guida in fuoristrada, e pertanto non mancherà il marchio Jeep con i SUV 4xe che dominano in Italia il mercato totale delle vetture Plug-In Hybrid grazie a Renegade, Compass, Wrangler e Grand Cherokee, e con Avenger, il primo SUV Jeep 100% elettrici.

Tutta la gamma sarà disponibile per emozionanti test drive anche sullo scenografico Truck Jeep. Nel dettaglio, si tratta di un autoarticolato che diventa uno spazio espositivo Jeep di 1200 m2 dotato di due pareti led, una WallBox per ricaricare i SUV Jeep 4xe e soprattutto un ponte alto 9 metri e dotato di bascula con una pendenza di 45°. In questa configurazione sarà possibile, grazie agli istruttori Jeep, vivere le emozioni della guida off road e prove come il twist, apprezzando la proverbiale capability che contraddistingue il brand da oltre 80 anni e che sta evolvendo oggi in un approccio sempre più green grazie alla tecnologia ibrida plug-in 4xe. 4xe è il sub brand di Jeep che identifica il nuovo 4×4 del marchio: esprime l’evoluzione del concetto stesso di capability aggiungendo sostenibilità, efficienza e ancora più sicurezza e divertimento di guida. La tecnologia ibrida plug-in 4xe equipaggia sia i SUV made in Italy Compass e Renegade, che hanno dato il via al percorso del brand verso la mobilità sostenibile con “emissioni zero” quando si guida in modalità elettrica insieme alla sicurezza all-terrain della trazione eAWD, sia le icone Wrangler 4xe e Grand Cherokee 4xe.

Un cammino di successo verso la “Zero emission freedom”

SUV autenticamente Jeep, dunque, ma capaci di garantire prestazioni off road e urbane a zero emissioni: una ricetta che il mercato italiano sta dimostrando di apprezzare. Il marchio Jeep vanta la leadership nel progressivo annuo del mercato Plug-In Hybrid, in coerenza con leadership nel mercato “alla spina” del 2021 e del 2022. Non solo: con Avenger, Jeep primeggia tra i B-SUV 100% elettrici. Questi risultati rappresentano il miglior modo di intraprendere il percorso verso la “Zero emission freedom”, la missione del brand di garantire libertà a zero emissioni. Jeep ha già annunciato un piano completo per la nuova generazione di veicoli 4xe completamente elettrici nell’ambito di una trasformazione sostenibile con cui intende diventare il principale marchio mondiale di SUV elettrificati. La tecnologia 4xe prevede l’introduzione di quattro SUV completamente elettrici in Nord America e in Europa entro la fine del 2025.

Nell’ambito di un piano di prodotto complessivo già in corso, entro il 2030 le vendite del marchio Jeep negli Stati Uniti saranno rappresentate per il 50% da veicoli interamente elettrici, mentre a quella data le vendite europee saranno costituite al 100% da vetture full-electric. Il piano supporta pienamente gli obiettivi di azzeramento delle emissioni nette di anidride carbonica fissati da Stellantis nel suo Dare Forward 2030, piano strategico a lungo termine.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).