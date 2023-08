BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Marcell Jacobs fuori dalla finale dei 100 metri ai Mondiali di Budapest. L’azzurro ha chiuso la sua batteria al quinto posto in 10″05, che rappresenta comunque il suo miglior tempo stagionale. “Ho dato tutto quello che potevo, dispiace non essere andato in finale. Dai tempi duri arrivano gli uomini forti ed è quello che farò. Staffetta? Assolutamente sì” ha detto dopo la gara.

“Ho migliorato tanto, ma potevo fare qualcosa di meglio, mi mancano tante gare nelle gambe, tanto allenamento, volevo essere qui dando il 100%, mettendoci la faccia. Non volevo che i miei avversari potessero dire che non voglio affrontarli. Rosico un pò per i 4

centesimi, poteva essere una finale, ma va bene così. Adesso metto la testa sulla staffetta, sto bene non vedo l’ora di ritornare in pista”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).