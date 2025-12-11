“Itri” è il pallone ufficiale della Coppa d’Africa, richiamo all’identità del Marocco

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – La Confederazione Africana di Calcio (Caf) ha svelato “Itri”, il pallone ufficiale della Coppa d’Africa che prenderà il via il 21 dicembre in Marocco. Concentrato di identità marrocchina, il pallone rende omaggio allo zellige, l’arte musiva tradizionale, attraverso motivi geometrici e una palette rosso-verde ispirata alla bandiera nazionale. “Itri”, che in amazigh significa stella, richiama l’ambizione e la luce del Marocco che ospiterà la competizione fino al 18 gennaio 2026. Il pallone debutterà nella gara inaugurale tra i Leoni dell’Atlante e le Comore.

Dotato della tecnologia Orbita 6 di Puma – già adottata in competizioni di alto livello – il pallone combina tradizione e innovazione, con una texture pensata per garantire precisione, stabilità e leggerezza. Attraverso i suoi motivi “Flow of Movement”, “Itri” racconta anche il ritmo e la fluidità del calcio africano. Più che un semplice pallone, è un simbolo del patrimonio marocchino che illuminerà questa storica edizione del torneo.

