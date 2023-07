CATANZARO (ITALPRESS) – L’Agenzia Italpress sarà media partner di [email protected] e il Premio Internazionale [email protected] 2023, le iniziative della Fondazione Vincenzo Scoppa e di Confedilizia Calabria. A darne l’annuncio è Sandro Scoppa, presidente dei due enti, che ha espresso la propria soddisfazione per il partenariato che è stato realizzato: “Italpress rappresenta oggi una realtà leader nel mondo dell’informazione – ha dichiarato – La stessa assicura qualità, immediatezza e rilevanza, anche con la sua presenza capillare in tutte le regioni italiane. Degna di nota è anche la particolare attenzione che rivolge al sud Italia con il nuovo notiziario Mezzogiorno. La collaborazione intrapresa rappresenta anche una scelta di notevole rilievo e nello stesso tempo strategica, che si inserisce nel programma di sviluppo delle attività della Fondazione, che è da tempo organizza l’autorevole Scuola di [email protected] ‘Ludwig von Mises’ e le indicate iniziative, e quelle di Confedilizia Calabria, articolazione della storica e rappresentativa associazione della proprietà immobiliare”.

A sua volta, Gaspare Borsellino, direttore responsabile dell’agenzia, ha sottolineato come: “il partenariato mira a consolidare la presenza di Italpress, soprattutto in ambienti culturali come quelli sviluppati dalla Fondazione Vincenzo Scoppa e da Confedilizia e ad arricchire ulteriormente l’offerta informativa e formativa della medesima agenzia, che già oggi diffonde notiziari quotidiani multimediali di Economia, Politica, Spettacoli, Cronaca, e di settore (Motori, Energia, Ambiente, Turismo, Legalità, Salute, Immobiliare).

Si tratta di un passo in avanti nella collaborazione, che fa seguito a quella già sperimentata validamente in passato per alcune iniziative, e che sarà senz’altro foriera di ulteriori e proficui sviluppi”.

