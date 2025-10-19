Italpress Awards, Troncone “Riconoscimento ad aeroporto di Roma”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "E' un importante riconoscimento per l'aeroporto, che ha una grande infrastruttura strategica per il nostro paese, ma sempre di più un aeroporto che ha un senso di bellezza, di emozioni e di grande anche orgoglio di Made in Italy, ma è anche soprattutto il riconoscimento alle persone che lavorano in Aeroporti di Roma, che sono professionisti straordinari e persone ottimiste che davvero fanno la differenza. Il nostro motto è Together Beyond Flying che dice in pochissime parole davvero tanto e significa soprattutto appunto lavorare insieme. Lavorare insieme è un concetto che si applica non solo alle nostre persone, ma anche a tutti i grandi stakeholder e partner anche istituzionali, in primis il Ministero del Turismo, quello alle Infrastrutture, il nostro governo che ci supportano oltre a tutte le amministrazioni locali che sono davvero insieme a noi artefici di una storia di successo". Lo ha detto l'amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone premiato agli Italpress Awards, a Washington. abr/mrv/xp6/gtr