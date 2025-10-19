Italpress Awards, Pagliara “Provo un grande senso di riconoscenza”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Sono molto grato a Italpress, al direttore Gaspare Borsellino, che fanno un lavoro straordinario di cui come giornalista mi sono anche avvalso in 25 anni di corrispondenze dal mondo. Si prova un grande senso di riconoscenza per aver scelto proprio me in un momento di passaggio, perché ho abbandonato da poco la professione giornalistica, ma abbandonato per modo di dire perché il giornalismo resta nel mio cuore e spero di portare questa esperienza che ho accumulato all'estero per tanti anni nel nuovo incarico di direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di New York e di promuovere sempre di più la cultura italiana utilizzando anche gli strumenti che ho acquisito di comunicazione in tanti anni di giornalismo". Lo ha detto il direttore dell'Istituto italiano di Cultura di New York, Claudio Pagliara, premiato agli Italpress Awards. abr/mrv/xp6/gtr