LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – “Un altro stadio meraviglioso nel nostro cammino, un’altra partita bellissima, in un’atmosfera caldissima e contro una squadra di altissimo livello che dovremo affrontare nel migliore dei modi. Le ultime tre partite possono dire tanto per quello che può essere il nostro percorso e la nostra crescita, dobbiamo cercare di fare risultato come abbiamo sempre fatto”. Così, ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, alla vigilia del match di Champions contro il Benfica. Giorno particolare per l’allenatore rossoblù che proprio oggi festeggia il suo 47esimo compleanno. “Oggi ho portato le paste, abbiamo fatto un brindisi per il mio compleanno e ho chiesto ai ragazzi un regalo importante. Lo so che danno sempre l’anima, l’impegno ce lo mettono sempre, abbiamo messo anche qualità nel nostro percorso Champions, ma abbiamo incontrato squadra di grandissimo valore, forse potevamo fare di più in casa, ci siamo andati vicini, abbiamo fatto grandi prestazioni, è mancato il dettaglio che in questa competizione fa la differenza”. “Ora – ha aggiunto Italiano – cercheremo di dare battaglia contro questa squadra forte che ha fatto tanti punti in questa nuova Champions, che in casa si esprime bene. Abbiamo visto le partite del Benfica, sappiamo che qui in casa si trasformano, ma noi dobbiamo cercare di rispondere come abbiamo fatto a Liverpool e a Birminghan, contro l’Aston Villa. Hanno giocatori esperti in difesa come Otamendi, attaccanti forti che segnano e stappano le partite, saluterò volentieri Cabral, abbiamo vissuto due anni intensi e bellissimi insieme”. Domani potrebbe toccare a Dallinga. “Credo che dobbiamo cercare in tutti i modi di dargli la chance di sbloccarsi, di trovare la via della rete, c’è andato vicino, continua a crearsi le occasioni, ora deve cercare di essere concreto ed efficae e sono sicuro che presto lo farà”.

