LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un italiano di 22 anni, che lavorava al casinò di Portomaso, a St. Julian’s ha ammesso di aver aiutato i giocatori d’azzardo a frodare il casinò di circa 8.000 euro. Luigi Giuseppe Comelia residente a Swieqi ha ammesso di aver ricevuto 150 euro per aiutare i giocatori d’azzardo in inganno durante un gioco che prevedeva il gioco delle carte. La frode si è svolta nell’arco di tre giorni. La polizia ha avviato le indagini su Comelia a seguito di una denuncia presentata dal casinò. Comelia, che ha dichiarato al tribunale di essere stato licenziato e di essere attualmente disoccupato, è stato assistito da un avvocato d’ufficio. Il giovane è stato denunciato per truffa, appropriazione indebita e falsificazione. Il suo avvocato difensore ha detto che il giovane era pronto a rimborsare l’importo truffato. Sebbene le accuse comportassero una potenziale pena detentiva massima di cinque anni, o una multa fino a 50.000 euro, o sia multa che reclusione, la polizia ha affermato che “non avrebbe insistito per una punizione molto severa”.

Foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).