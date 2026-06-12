LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Italian Trade Agency (ITA) partecipa ad AI Summit London 2026 (10 – 11 giugno), uno dei principali eventi internazionali dedicati all’Intelligenza Artificiale applicata al business e all’innovazione tecnologica, con un Italian Pavilion che ospita una collettiva di 22 aziende e startup italiane attive nel settore AI e tecnologie avanzate.

AI Summit London, si legge in una nota, rappresenta uno degli appuntamenti di riferimento a livello globale per l’ecosistema dell’Intelligenza Artificiale, riunendo ogni anno migliaia di operatori internazionali, tra cui aziende tecnologiche, startup, investitori, istituzioni, centri di ricerca e policy maker. Parte integrante della London Tech Week, la manifestazione costituisce una piattaforma strategica per l’analisi delle principali evoluzioni tecnologiche del settore, la presentazione di soluzioni innovative e lo sviluppo di partnership internazionali.

L’Intelligenza Artificiale rappresenta oggi uno dei settori a più alta crescita a livello mondiale.

Secondo le principali stime internazionali, il mercato globale dell’AI dovrebbe superare i 1.000 miliardi di dollari entro il 2030, trainato dalla crescente integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi industriali, nei servizi finanziari, nella sanità, nella cybersecurity, nella manifattura avanzata e nelle applicazioni consumer. Parallelamente, l’adozione di tecnologie quali machine learning, generative AI, automazione intelligente, computer vision e data analytics sta trasformando radicalmente i modelli di business e i processi produttivi a livello globale.

La presenza dell’Italian Pavilion ad AI Summit London 2026 testimonia il crescente dinamismo e la qualità dell’ecosistema italiano dell’innovazione tecnologica, caratterizzato da un’offerta altamente specializzata che spazia dall’AI applicata all’industria e alla cybersecurity, fino alle soluzioni software avanzate, ai big data, all’automazione intelligente, alle piattaforme SaaS e alle applicazioni di AI generativa.

A testimonianza della qualità e del livello di innovazione espresso dalle imprese italiane presenti in fiera, 10 startup della delegazione ICE sono state selezionate dagli organizzatori dell’AI Summit per partecipare alla Startup Pitch Competition. La startup vincitrice avrà l’opportunità di ottenere uno speaking slot ufficiale nell’agenda dell’AI Summit London 2026, oltre a uno spazio espositivo gratuito all’interno della manifestazione. La significativa presenza di startup italiane tra le aziende selezionate conferma il crescente riconoscimento internazionale dell’ecosistema innovativo nazionale nel settore dell’AI e delle tecnologie emergenti.

A supporto della partecipazione delle aziende italiane aderenti alla collettiva è stata inoltre realizzata una campagna di comunicazione dedicata, finalizzata a massimizzare la visibilità

della delegazione italiana presso il pubblico internazionale dell’evento. L’attività ha incluso la pubblicazione dei profili e dei loghi delle aziende partecipanti sul sito ufficiale dell’AI Summit London, la promozione dell’iniziativa attraverso i canali social dell’Ufficio ICE di Londra e ulteriori azioni di comunicazione previste nell’ambito del piano di advertising e media relations sviluppato dall’Ufficio in collaborazione con Italpress.

“Attraverso la partecipazione ad AI Summit London, Italian Trade Agency, insieme al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, conferma il proprio impegno nel sostenere l’internazionalizzazione delle imprese italiane ad alto contenuto innovativo e nel promuovere il Made in Italy tecnologico nei principali contesti internazionali – conclude la nota -. L’iniziativa rientra nelle attività promozionali dell’Agenzia a supporto delle startup e delle imprese italiane operanti nei comparti dell’innovazione, delle tecnologie avanzate e della trasformazione digitale, con l’obiettivo di favorire opportunità di networking, attrazione di investimenti e sviluppo di collaborazioni internazionali”.

– Foto ufficio stampa Agenzia ICE – Ufficio di Londra –

(ITALPRESS).