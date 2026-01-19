Italian Masters in Abu Dhabi, una mostra su Canaletto e il vedutismo veneziano

ROMA (ITALPRESS) – L’Istituto Italiano di Cultura e l’Ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi, in collaborazione con la casa d’aste Hampel, presentano Italian Masters in Abu Dhabi, una mostra dedicata al fascino senza tempo delle città italiane viste dagli occhi dei grandi maestri tra Settecento e Ottocento. Dal 30 gennaio al 13 febbraio 2026, il pubblico potrà intraprendere un viaggio ideale tra Venezia, Roma e altri celebri scenari urbani, attraverso una selezione di opere che restituiscono l’Italia come meta privilegiata dell’immaginario europeo. C

uore della mostra è la tradizione della veduta: una pittura insieme documentaria e poetica, capace di raccontare architetture, luce, vita quotidiana e prospettive monumentali con straordinaria precisione. Nel periodo del Grand Tour, tra XVIII e XIX secolo, viaggiare in Italia era parte fondamentale della formazione culturale di aristocratici, artisti e intellettuali europei. Le vedute divennero così “ricordi” visivi del viaggio: immagini da collezionare, scambiare, e custodire come simbolo di conoscenza e gusto.

Il percorso espositivo riunisce opere di autori tra i più noti e amati della pittura di veduta, tra cui Canaletto, Francesco Guardi, Giovanni Paolo Panini, Vanvitelli, Ippolito Caffi e Thomas Patch, accanto ad altri protagonisti della stagione sette-ottocentesca. Ne emerge un racconto accessibile e coinvolgente, in cui le città italiane si trasformano in palcoscenici di storia, eleganza e meraviglia. La mostra è organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura di Abu Dhabi, l’Ambasciata d’Italia negli E.A.U. e Hampel, una delle case d’aste leader d’Europa, con sede a Monaco di Baviera, apprezzata per la qualità delle proprie selezioni e per l’attenzione rivolta alla ricerca storico-artistica.

Italian Masters in Abu Dhabi nasce con l’obiettivo di avvicinare il pubblico degli Emirati e della comunità internazionale di Abu Dhabi a un capitolo iconico dell’arte europea, valorizzando al tempo stesso la capacità dell’Italia di ispirare, ieri come oggi, lo sguardo dei viaggiatori.

– Foto ufficio stampa Istituto Italiano di Cultura di Abu Dhabi –

(ITALPRESS).