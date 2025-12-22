ROMA (ITALPRESS) – Italia Viva entra ufficialmente nella maggioranza del Comune di Roma, a sostegno del sindaco Roberto Gualtieri. Il capogruppo Valerio Casini, in assemblea capitolina, dopo avere espresso voto favorevole del gruppo al bilancio, ha contestualmente annunciato l’ingresso e il sostegno al primo cittadino del Pd e alla giunta di centrosinistra.

