ROMA (ITALPRESS) – Italia Viva entra ufficialmente nella maggioranza del Comune di Roma, a sostegno del sindaco Roberto Gualtieri. Il capogruppo Valerio Casini, in assemblea capitolina, dopo avere espresso voto favorevole del gruppo al bilancio, ha contestualmente annunciato l’ingresso e il sostegno al primo cittadino del Pd e alla giunta di centrosinistra.
– foto ufficio stampa Comune di Roma –
(ITALPRESS).
