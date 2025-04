Italia-Turchia, Erdogan incontrerà Meloni il 29 aprile

ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si recherà in Italia il 29 aprile per incontrare la premier Giorgia Meloni e partecipare al forum imprenditoriale. Lo ha annunciato il Consiglio per le relazioni economiche estere turco (Deik), citato dal quotidiano Daily Sabah.

Erdogan e Meloni presiederanno il quarto vertice intergovernativo Turchia-Italia e parteciperanno al Forum Imprenditoriale Italia-Turchia a Roma lo stesso giorno, ha dichiarato il Deik. Al momento, la visita non è ancora stata confermata dalla presidenza turca. Il Forum imprenditoriale prevede sessioni settoriali e incontri B2B e si concentrerà su settori strategici come difesa, aviazione e innovazione Ict; infrastrutture; hub globali e connettività; energia sostenibile, automotive e beni di consumo e branding.

Turchia e Italia hanno registrato un rafforzamento dei legami bilaterali negli ultimi anni, soprattutto nel commercio. Il volume degli scambi ha raggiunto i 32 miliardi di dollari nel 2024, superando l’obiettivo precedentemente fissato di 30 miliardi di dollari, mentre i contratti industriali si sono intensificati. All’inizio di quest’anno, Leonardo e l’azienda turca specializzata nella produzione di droni Baykar hanno firmato un accordo di cooperazione.

