ROMA (ITALPRESS) – “Sono molto felice di aver accolto qui a Roma il primo ministro Ciolacu e i suoi ministri per il terzo vertice intergovernativo Italia-Romania: erano 13 anni che non ci incontravamo in questo formato, sono molto fiera si colmi questa lacuna perchè Italia e Romania sono unite da relazioni molto forti e legami culturali millenari, i nostri popoli condividono molto”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa con il primo ministro della Romania Marcel Ciolacu. “Abbiamo siglato una dichiarazione congiunta molto significativa che delinea nuove priorità condivise”, oltre ad “altri 7 documenti importanti”.

“Abbiamo rinnovato la comune attenzione nei confronti di una regione strategica, ovvero i Balcani Occidentali”, aggiunge Meloni.

“L’Italia considera una priorità il processo di riunificazione all’Europa delle nazioni che fanno parte di questo quadrante. Sono contenta che sia un approccio condiviso dalla Romania e c’è piena convergenza sul percorso di adesione di Moldova, Ucraina e Georgia”.

Ciolacu si è detto “convinto che siamo sulla buona strada sia per il rafforzamento del nostro partenariato strategico che per l’amicizia tra le nostre due nazioni”. “Oggi abbiamo l’opportunità di scrivere un nuovo capitolo nella storia delle nostre relazioni bilaterali”, aggiunge.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]