LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Gli italiani sono rimasti il mercato più popolare per Malta nel mese di luglio, seguiti dal Regno Unito. Lo ha confermato l’aeroporto internazionale di Malta che ha confermato di aver accolto 848.716 passeggeri durante lo scorso mese. La società che gestisce l’aeroporto internazionale di Malta ha affermato che i movimenti di aeromobili durante lo scorso mese sono rimasti in linea con i livelli di luglio 2019, mentre la capacità dei posti ha registrato un aumento del 3,8% a seguito di aeromobili più grandi operati sui voli per Malta. Essendo il mercato più connesso dell’aeroporto internazionale di Malta attraverso voli verso 20 aeroporti, l’Italia non ha mostrato segni di cedere il primo posto al Regno Unito, che è stato il secondo mercato più popolare del mese. Il mercato francese ha continuato a registrare risultati eccezionalmente buoni, registrando una crescita del 52% rispetto al 2019 e superando la Germania al terzo posto. Cinque compagnie aeree attualmente collegano l’aeroporto internazionale di Malta a 10 aeroporti francesi, contribuendo alla crescente popolarità di questo mercato. Il traffico passeggeri dalla Spagna è cresciuto di un marginale 1,2% rispetto ai livelli pre-pandemia, con questo mercato che mantiene la stessa posizione da maggio 2023. L’aeroporto ha affermato che la corsa alle vacanze di agosto è destinata a portare giorni più affollati. Il traffico dovrebbe raggiungere il picco il 17 e il 24 agosto, con la previsione di oltre 32.000 passeggeri in ciascuno di questi giorni.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma