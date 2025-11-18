ROMA (ITALPRESS) – L’Italia conosce tutte le possibili avversarie per la rincorsa ai Mondiali del 2026. Completato, infatti, il quadro delle 16 squadre che prenderanno parte ai play-off europei che metteranno in palio gli ultimi quattro pass per la manifestazione più importante.

QUANDO SI TERRA’ IL SORTEGGIO?

Il sorteggio si terrà a Zurigo, in Svizzera, giovedì 20 novembre alle ore 13 italiane. La sede della Fifa ospiterà inoltre anche il sorteggio per i Playoff intercontinentali tra sei nazionali delle altre confederazioni calcistiche.

LE 4 FASCE PLAYOFF

PRIMA FASCIA: Italia, Danimarca, Turchia, Ucraina.

SECONDA FASCIA: Polonia, Galles, Repubblica Ceca, Slovacchia.

TERZA FASCIA: Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo.

QUARTA FASCIA: Macedonia del Nord, Romania, Svezia, Irlanda del Nord.

IL REGOLAMENTO DEL SORTEGGIO

Le 12 seconde saranno suddivise in tre fasce secondo il ranking Fifa che sarà ufficializzato domani mentre le squadre ripescate dalla Nations League saranno collocate in quarta. Chi è in fascia 1 affronta in semifinale chi è in fascia 4, le altre semifinali saranno composte da chi è in fascia 2 con chi si trova in fascia 3. Le vincenti delle semifinali si incontrano in finale. Chi ha il vantaggio di essere in fascia 1 e 2 giocherà le rispettive semifinali in casa, mentre per quel che riguarda le quattro finali sarà il sorteggio a stabilire la sede. Ogni percorso prevede una semifinale e una finale a gara unica, con le vincitrici che si qualificano per il Mondiale.

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL’ITALIA

La Nazionale di Rino Gattuso quindi affronterà in semifinale (in casa) una tra Macedonia del Nord, Romania, Svezia e Irlanda del Nord. Mentre per quel che riguarda l’eventuale finale Donnarumma e compagni se la dovranno vedere con una di queste otto squadre: Polonia, Galles, Repubblica Ceca, Slovacchia, Irlanda, Albania, Bosnia e Kosovo.

LE DATE DEI PLAYOFF

Tutte le partite delle semifinali si disputeranno il 26 marzo mentre le quattro finalissime si giocheranno il 31 di marzo.

IL REGOLAMENTO DELLE PARTITE

Sia per semifinali che finali in caso di parità al 90′ si giocheranno due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno e, se la parità dovesse persistere, a decidere saranno i calci di rigore.

