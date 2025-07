L’Italia parte bene in Hopman Cup, Cobolli e Bronzetti piegano la Croazia

BARI (ITALPRESS) – Parte bene l’avventura della squadra italiana in Hopman Cup, competizione a squadre mista, di scena alla Fiera del Levante di Bari fino a domenica. Nella prima sfida l’Italia ha battuto la Croazia 2-1, chiudendo la pratica dopo i singolari. Merito di Lucia Bronzetti e Flavio Cobolli, che si sono imposti al match tie-break. Dopo l’ottima esperienza di Wimbledon, il romano supera Duje Ajdukovic col punteggio di 6-7(1) 6-4 10-6.

“Mi sento un uomo squadra – ha detto Cobolli, nuovo numero 19 al mondo -. Sono euforico perché mi piace giocare le competizioni a squadre. Fare gruppo è la cosa più importante: Lucia è una ragazza splendida e mi trovo molto bene con lei. Ora giochiamo questo doppio misto senza troppa pressione, quindi possiamo provare a fare cose che ci potranno tornare utili nel resto della competizione”. Per Bronzetti arriva il bel successo contro Donna Vekic con lo score di 6-3 4-6 10-1. La coppia croata ha ottenuto l’unico punto, ininfluente per l’esito del match ma potenzialmente importante per la classifica del girone, in doppio misto.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).