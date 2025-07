Italia-Croazia, Milanovic “L’Ue per noi è stata benevola e necessaria”

ZAGABRIA (CROAZIA) (ITALPRESS) – “Abbiamo dei rapporti di grande qualità. Abbiamo avuto una storia complessa, nei secoli passati, segnata da antagonismo, c’era un po’ di tutto. Ma nel nostro caso, quello dei rapporti tra la Croazia moderna e l’Italia moderna, quando tiriamo le somme possiamo dire che l’Unione europea è stata veramente un progetto concreto di pace”. Lo ha dichiarato il presidente della Croazia, Zoran Milanovic, in una conferenza stampa congiunta con l’omologo italiano, Sergio Mattarella. “Noi pubblicizziamo l’Unione europea come progetto di pace”, ha proseguito Milanovic a proposito dell’esempio dei rapporti bilaterali Italia-Croazia. “(Oggi l’Unione europea) lo è molto di meno rispetto a quanto lo era prima, perché ci sono molti fatti chiari. Però, se parliamo dei nostri rapporti, l’Unione europea per i nostri due Paesi è assolutamente stata benevola, necessaria”, ha detto ancora il capo dello stato croato.

– foto predsjednik.hr –

(ITALPRESS).