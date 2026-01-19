Italia-Corea del Sud, Meloni “Impegno su pace, sicurezza e sfide globali”

SEUL (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) - Il Presidente della Repubblica di Corea Lee Jae Myung e la Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana Giorgia Meloni si sono incontrati a Seul e hanno espresso la loro volontà di rafforzare ulteriormente la collaborazione in corso, sia a livello bilaterale che nei consessi multilaterali, al fine di contribuire proattivamente al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e di affrontare le sfide globali. pc/mca3 (fonte video: Palazzo Chigi)