Italia-Canada, Cattaneo “Nuove opportunità di investimento”

TORONTO (ITALPRESS) - E' importante "ascoltarsi, intercettare i bisogni e le aspirazioni reciproche, perché io credo che, in particolare, le imprese italiane abbiano questo elemento culturale nel loro Dna, molto preciso, di flessibilità, di empatia, di capacità di intercettare il momento, l'opportunità industriale. Il momento è questo, la concomitanza con il vertice Canada-UE lo dimostra, il momento è questo per venire in Canada, per investire, per avere coraggio imprenditoriale". Lo ha detto Alessandro Cattaneo, ambasciatore d'Italia in Canada a margine del Forum imprenditoriale Italia-Canada a Toronto, organizzato da Agenzia ICE e dal MAECI Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con la Canadian Chamber of Commerce. mgg/azn