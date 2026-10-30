Italia-Canada, Bocchi “Il Forum Imprenditoriale è un punto di partenza”

TORONTO (ITALPRESS) - "Questo forum è un punto di partenza: non è la conclusione di un itinerario, è l'inizio di un percorso. Abbiamo scelto dei settori ad alta intensità di capitale dove c'è necessità di un partner canadese, c'è la necessità di un partner tecnico". Lo ha detto Carlo Angelo Bocchi, Direttore degli Uffici ICE in Canada, a margine del Forum imprenditoriale Italia-Canada a Toronto, organizzato da Agenzia ICE e dal MAECI Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con la Canadian Chamber of Commerce. mgg/azn