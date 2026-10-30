Italia-Canada, Galanti “Fare salto di qualità nelle relazioni non solo commerciali”

TORONTO (ITALPRESS) - "La risposta delle aziende canadesi è ottima. Ne abbiamo più di 210, a fronte delle 60 aziende italiane che abbiamo portato qui, grandi, piccole e medie, e quindi già questo ci dà la misura dell'entusiasmo con cui veniamo accolti. Il forum è stato organizzato adesso perché adesso è il momento di fare quel salto di qualità nelle relazioni, che non sono solo commerciali: sono industriali, sono relazioni economiche". Lo ha detto Lorenzo Galanti, Direttore Generale ICE Agenzia, a margine del Forum imprenditoriale Italia-Canada a Toronto, organizzato da Agenzia ICE e dal MAECI Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con la Canadian Chamber of Commerce. mgg/azn