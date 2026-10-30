Sciopero generale a Napoli, Granato (Pap) “Basta riarmo e carovita”

Sciopero generale a Napoli, Granato (Pap) “Basta riarmo e carovita”

NAPOLI (ITALPRESS) - "In piazza ci sono persone che guadagnano 6,5 euro lordi all'ora". Lo ha dichiarato Giuliano Granato, portavoce di Potere al Popolo, a margine del corteo in corso a Napoli, partito da piazza Mancini, nell'ambito dello sciopero generale nazionale indetto dai sindacati di base contro il carovita, l'emergenza abitativa e le spese militari. xm9/pc/gtr