SOFIA (ITALPRESS) – L’Ambasciatrice d’Italia a Sofia, Giuseppina Zarra, ha incontrato, per un saluto di commiato, il Ministro della Difesa bulgaro, Atanas Zapryanov, per esaminare aspetti dell’agenda bilaterale nel campo della difesa e della sicurezza. All’incontro era presente anche il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Emil Eftimov.

All’inizio dell’incontro sono stati riaffermati i legami di amicizia e sottolineate le eccellenti relazioni di cooperazione tra i due Paesi che vengono continuamente intensificati, soprattutto nel campo delle attività di esercitazioni militari e di addestramento congiunte e dello scambio di esperienze. In particolare, il Ministro Zapryanov ha espresso soddisfazione per l’eccezionale contributo della Repubblica Italiana quale Nazione quadro del Multinational Battle Group della NATO in Bulgari, ringraziando anche l’Ambasciatrice per il suo impegno. A sua volta, l’Ambasciatrice Zarra ha ringraziato il Ministero della Difesa bulgaro per l’alto livello di collaborazione militare bilaterale.

Successivamente hanno avuto un proficuo scambio di opinioni su diversi temi di comune interesse soffermandosi sul sostegno all’Ucraina e sui progetti di ammodernamento dell’Esercito bulgaro e le opportunità per l’industria della difesa italiana e bulgara.

-foto ufficio stampa Ambasciata d'Italia a Sofia –

(ITALPRESS).

