PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Splende d’argento l’Italia della sciabola maschile nella gara a squadre che ha chiuso il programma di specialità al Mondiale Giovani e Cadetti Wuxi 2025. Il quartetto formato dai tre fratelli Edoardo, Valerio e Leonardo Reale insieme a Cosimo Bertini ha chiuso con uno splendido secondo posto, superato soltanto in finale dalla corazzata Stati Uniti (nel team a stelle e strisce due atleti olimpici), al termine di una gara vibrante, bellissima e ricca di emozioni. Il cammino strepitoso degli azzurrini è iniziato con il successo nel tabellone da 32 sul Belgio per 45-29. Assalto batticuore, poi, negli ottavi di finale contro l’Egitto in cui gli sciabolatori italiani hanno piazzato un’incredibile rimonta: sotto 40-44, Edo Reale ha reagito al parziale negativo che aveva accusato e con cinque stoccate consecutive ha chiuso sul 45-44, regalando il successo ai ragazzi condotti in panchina dai maestri Sorin Radoi – referente Under 20 del ct della sciabola maschile Andrea Terenzio – e Gianluca Filippi. Da lì, con entusiasmo e qualità, la squadra italiana ha superato la Romania per 45-40 nei quarti di finale e si è poi imposta con la stessa autorità anche in semifinale contro l’Uzbekistan con il punteggio di 45-38.

All’Italia degli sciabolatori della categoria Giovani, già oro all’Europeo di un mese fa ad Antalya, per concludere il capolavoro è mancato solo l’acuto in finale, dove gli Stati Uniti hanno prevalso con il risultato di 45-20, lasciando ai tre fratelli Reale e al neo campione del mondo individuale Bertini una medaglia d’argento di grandissimo valore. Quinto posto, invece, per le azzurrine della sciabola femminile. Il team composto da Mariella Viale, Gaia Karola Carafa, Elisabetta Borrelli e Vittoria Mocci è andato ad un passo dalla “zona medaglie” che avrebbe meritato, fermandosi nel quarto di finale sempre contro gli Stati Uniti. In avvio di giornata le ragazze guidate dal ct Andrea Aquili e dal referente Under 20 femminile Luigi Miracco hanno battuto prima l’Australia per 45-32 e poi l’Egitto con il punteggio di 45-38. Compatte e determinate, le sciabolatrici italiane hanno condotto a lungo anche il match con gli Usa, ma nelle battute conclusive le americane sono riuscite a spuntarla con il risultato di 45-31. Dirottata nel tabellone dei piazzamenti, l’Italia ha onorato sino in fondo la competizione battendo prima la Bulgaria per 45-31 e poi la Romania con il punteggio di 45-37, chiudendo così in quinta posizione. Con il rimpianto del podio mancato, certo, ma anche con la certezza d’aver tirato da squadra sino in fondo.

Archiviata la sciabola (che chiude con tre medaglie dopo l’oro tra i Giovani di Cosimo Bertini, il bronzo di Leonardo Reale tra i Cadetti e l’argento di oggi a squadre dei ragazzi), domani la quarta giornata segnerà l’inizio del programma di fioretto, che sarà aperto dalle due gare individuali Under 20. Nella prova maschile in pedana gli azzurrini Mattia De Cristofaro, Matteo Iacomoni, Elia Pasin e Andrea Zanardo. Nella competizione femminile, invece, l’Italia sarà rappresentata da Ludovica Franzoni, Letizia Gabola, Matilde Molinari e Vittoria Pinna.

– foto Bizzi/Federscherma –

(ITALPRESS).