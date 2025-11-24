Italia-Arabia Saudita, Al Aati “Relazioni solide e in forte crescita”

ROMA (ITALPRESS) – “Le relazioni tra Arabia Saudita e Italia poggiano su una base storica solida che risale al 1932, anno della prima storica accordo di cooperazione, e si sono continuamente rafforzate fino al Consiglio di partenariato strategico firmato nel 2021 e rinnovato nel 2025”. Lo dichiara all‘Italpress l’analista politico saudita Mubarak Al Aati. “Queste relazioni – prosegue Al Aati – si distinguono per chiarezza, continuità e convergenza di vedute su temi cruciali: dalla questione palestinese alla lotta contro l’odio e il terrorismo, fino alla sicurezza e stabilità del mondo arabo ed europeo. La stabilità è garantita dalle visite reciproche ad alto livello e dai vertici tra le due leadership”.

Il commercio bilaterale ha raggiunto i 15 miliardi di dollari, con esportazioni italiane verso il Regno che spaziano da macchinari ed elettronica a farmaci, moda e automobili. “Oggi oltre 70 aziende italiane investono in Arabia Saudita in settori chiave come energia, ingegneria civile e sanità – sottolinea il commentatore saudita -. Grazie agli accordi sull’idrogeno verde e l’ammoniaca rinnovabile, l’Italia è destinata a diventare la principale porta d’ingresso di questi vettori energetici sauditi verso il mercato europeo”. “Il partenariato – conclude Al Aati – non è solo economico, ma strategico e culturale, e rappresenta un modello di cooperazione tra il Golfo e l’Europa in una fase di profonde trasformazioni globali”.

– foto ufficio stampa Al Aati –

