Istat, ad agosto produzione nelle costruzioni -2,9% su mese

ROMA (ITALPRESS) – Ad agosto l’Istat stima che l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni diminuisca del 2,9% rispetto a luglio. Nella media del trimestre giugno 2026 – agosto 2026 la produzione nelle costruzioni cala del 3,2% nel confronto con il trimestre precedente. Su base tendenziale, l’indice grezzo registra un incremento del 2,3%, mentre l’indice corretto per gli effetti di calendario mostra una flessione del 2,2% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 contro i 20 di agosto 2025). Nella media dei primi otto mesi del 2026, l’indice grezzo aumenta del 2,3%, mentre l’indice corretto per gli effetti di calendario cresce dell’1,2%.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
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