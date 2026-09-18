Istat, a luglio indice della produzione nelle costruzioni in calo dell’1,4% rispetto a giugno

ROMA (ITALPRESS) – A luglio 2026 si stima che l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni diminuisca dell’1,4% rispetto a giugno. Lo rivela l’Istat. Nella media del trimestre maggio 2026 – luglio 2026 la produzione nelle costruzioni cala dello 0,8% nel confronto con il trimestre precedente.Su base tendenziale, sia l’indice grezzo sia l’indice corretto per gli effetti di calendario registrano una flessione dell’1,2% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 23 come a luglio 2025). Nella media dei primi sette mesi del 2026, l’indice grezzo aumenta del 2,0%, mentre l’indice corretto per gli effetti di calendario cresce dell’1,3%.

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