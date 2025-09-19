Istat, a luglio 2025 la produzione nelle costruzioni cresce del 5,2% su base annua

ROMA (ITALPRESS) – A luglio 2025 l’Istat stima che l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni cresca dello 0,7% rispetto a giugno. Nella media del trimestre maggio – luglio 2025 la produzione nelle costruzioni aumenta dell’1,3% nel confronto con il trimestre precedente. Su base annua, sia l’indice corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi di calendario sono stati 23 come a luglio 2024), sia l’indice grezzo registrano un incremento del 5,2%. Nella media dei primi sette mesi del 2025, l’indice corretto per gli effetti di calendario aumenta del 4,7%, mentre l’indice grezzo cresce del 3,1%.

“A luglio 2025 – commenta l’Istat – l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni torna a crescere dopo il calo congiunturale dei due mesi precedenti. Anche la media degli ultimi tre mesi mostra una variazione congiunturale positiva. Su base annua, l’indice corretto per gli effetti di calendario evidenzia il settimo incremento consecutivo, segnando il livello più alto da luglio 2008″.

– foto screenshot grafico Istat –

(ITALPRESS).