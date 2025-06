Istanze sulle sanzioni per le quote latte, Lollobrigida “Diamo il via alla soluzione della controversia”

ROMA (ITALPRESS) – Lunedì 9 giugno alle ore 12:00 l’“Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”, aprirà alle presentazioni delle istanze da parte degli allevatori che avevano ricevuto sanzioni per le quote latte.

L’Organismo di composizione, composto da un alto magistrato contabile, da un componente dell’Avvocatura dello Stato e da un dirigente dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, avrà il compito di valutare le istanze presentate dagli allevatori e con loro addivenire a una transazione.

“E’ un momento importante per la zootecnia e la filiera del latte e della trasformazione lattiero casearia. Dopo un periodo di ascolto di chi rappresenta uno dei pilastri dell’agroalimentare diamo il via alla soluzione di una controversia che non poteva più andare avanti. Lo Stato non deve essere sordo, ma ascoltare chi opera nel suo territorio creando ricchezza e valore, e senza mai dimenticare il suo compito trovare con coraggio e responsabilità una soluzione. Con coraggio troviamo una soluzione a un problema difficile che non era stato affrontato nella maniera giusta”, dichiara Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

“Il fatto che da lunedì sarà operativo l’Organismo di compensazione – aggiunge il sottosegretario Luigi D’Eramo – è un ulteriore importante risultato, frutto di un lungo lavoro congiunto e di un costante confronto e dialogo con le associazioni di categoria e con i rappresentanti degli allevatori. Una soluzione di buonsenso che tende la mano alle imprese e permette loro di mettere finalmente fine a lunghi anni di contenziosi con la possibilità di definire in via transattiva tutte le posizioni debitorie ancora pendenti. Con i fatti e in modo concreto dimostriamo di essere dalla parte dei nostri allevatori e di sostenere un comparto fondamentale per l’agroalimentare italiano come quello zootecnico”.

(ITALPRESS).