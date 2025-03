TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – I membri del Consiglio di ottobre, che rappresenta i sopravvissuti del 7 ottobre, gli ex ostaggi e le famiglie delle vittime in Israele, sono stati bloccati dalle guardie della Knesset mentre tentavano di entrare nella tribuna degli ospiti del plenum. L’incidente è degenerato in una rissa, con le guardie che hanno spinto e afferrato i manifestanti alla base delle scale che portano alla tribuna degli osservatori. Il padre di Yarden Buskilla, assassinato il 7 ottobre al festival Nova, è svenuto durante lo scontro e ha richiesto cure mediche, riferisce Channel 12. In una dichiarazione, il gruppo, che rappresenta 1.500 famiglie in lutto e famiglie di ostaggi, chiede al presidente della Knesset Amir Ohana di intervenire “immediatamente”.

La Knesset ha indetto una seduta plenaria straordinaria alla presenza del primo ministro Benjamin Netanyahu, chiamato a rispondere alle richieste dei legislatori per l’istituzione di una commissione d’inchiesta statale sull’attacco del 7 ottobre.

