Israele, procuratore “1.778 ‘non ricordo’ di Netanyahu nel processo per corruzione”

TEL AVIV (ISRAELE) (LA4NEWS/ITALPRESS) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato “1.778 volte” di non ricordare episodi specifici negli interrogatori per i casi di presunta corruzione di cui è accusato. Lo ha detto il procuratore distrettuale Yehonatan Tadmor durante la prima sessione del controinterrogatorio in tribunale a Tel Aviv, sottolineando che l’ex collaboratore del premier e testimone, Nir Hefetz, ha testimoniato che Netanyahu aveva una memoria “fenomenale”. Tadmor ha affermato: “Sto dicendo che hai detto ‘non ricordo’ quando ti faceva comodo”. Netanyahu ha negato l’accusa, sostenendo che nessuno può ricordare ogni dettaglio preciso degli eventi passati.

A poche ore dall’inizio dell’interrogatorio da parte dell’accusa, Netanyahu ha definito il processo “uno scherzo” durante una telefonata con il Segretario di Stato americano, Marco Rubio. Le audizioni dell’accusa che hanno preso il via oggi nel tribunale di Tel Aviv riguardato il caso 1000, in cui Netanyahu è accusato di frode e violazione della fiducia per aver presumibilmente accettato regali di lusso del valore di centinaia di migliaia di shekel dal magnate di Hollywood Arnon Milchan e dal miliardario australiano James Packer, e aver fatto vari favori a Milchan in cambio.

– foto IPA Agency –

