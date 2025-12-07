Israele, Netanyahu vede Merz: “Presto la fase 2 del cessate il fuoco, no allo stato di Palestina”

GERUSALEMME (ISRAELE) (ITALPRESS) – Il primo ministro Benjamin Netanyahu ritiene che la prima fase del cessate il fuoco a Gaza “sia quasi giunta al termine” e si aspetta “di passare presto alla seconda fase”. Lo ha dichiarato lo stesso Netanyahu in una conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che oggi si trova in visita a Gerusalemme.

Netanyahu ha aggiunto che “le opportunità di pace sono a portata di mano” dopo che le operazioni militari israeliane hanno colpito duramente l’asse iraniano con le operazioni a Gaza, in Libano e contro la stessa Repubblica islamica. “Ne discuterò con il presidente Trump quando lo incontrerò più avanti, nel corso di questo mese”, ha detto, precisando che discuterà di “come porre fine al governo di Hamas a Gaza, perché è un elemento essenziale per garantire un futuro diverso”.

Il primo ministro israeliano ha poi riconosciuto di essere in “disaccordo” su un punto con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, ovvero sull’idea di uno Stato palestinese che sarebbe, a suo avviso, “impegnato a distruggerci alle porte di casa”. “Abbiamo un punto di vista diverso, ovviamente, perché lo scopo di uno Stato palestinese è distruggere l’unico e solo Stato ebraico”, ha dichiarato Netanyahu nella conferenza stampa congiunta.

Il premier ha infine precisato che Israele manterrà la sicurezza tra il Mar Mediterraneo e il fiume Giordano, osservando che l’annessione della Cisgiordania rimane oggetto di discussione e che lo status quo resterà invariato nel prossimo futuro.

Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, è arrivato in Israele nella serata di ieri. Dopo essere stato accolto all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv dal ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar, Merz è stato ricevuto dal presidente Isaac Herzog a Gerusalemme.

Oggi, dopo il colloquio a due con Netanyahu, è previsto un incontro allargato presso l’ufficio del primo ministro con il ministro della Difesa Israel Katz, il ministro degli Esteri Gideon Saar, il consigliere ad interim per la sicurezza nazionale Gil Reich, il direttore generale del ministero della Difesa Amir Baram e i rispettivi ambasciatori dei due Paesi.

