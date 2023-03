LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ha ceduto alle pressioni di decine di migliaia di manifestanti e ha annunciato che il governo rinvierà la riforma giudiziaria per trovare un accordo con coloro che si oppongono. “Quando c’è un’opportunità per evitare la guerra civile attraverso il dialogo io, come primo ministro, mi prendo una pausa per il dialogo”, ha detto Netanyahu.

Il ministro della sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, aveva in precedenza dichiarato di aver concordato con Netanyahu il rinvio fino alla riconvocazione del Parlamento per la sua sessione estiva il 30 aprile. Dopo l’annuncio del primo ministro, i sindacati hanno posto fine allo sciopero nazionale che aveva coinvolto 700mila dipendenti pubblici e privati.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com