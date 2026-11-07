Israele, Netanyahu chiede un governo di unità nazionale

ROMA (ITALPRESS) – Il primo ministro iraniano Benjamin Netanyahu invita i partiti del cosiddetto “blocco del cambiamento” a formare un governo di unità nazionale insieme alle forze della sua coalizione uscente. Pur invocando l’unità, Netanyahu specifica che un tale governo dovrebbe comprendere tutti i suoi alleati della precedente coalizione: le formazioni ultranazionaliste Sionismo Religioso e Otzma Yehudit, i partiti ultra-ortodossi e il Likud.
Le dichiarazioni di Netanyahu giungono mentre il presidente Isaac Herzog si prepara ad affidare, domani, l’incarico per la formazione del nuovo governo.
“C’è chi vuole far giurare un governo in tutta fretta, già la prossima settimana, insieme a sostenitori del terrorismo”, afferma Netanyahu – Chiedo la formazione di un governo di unità nazionale che includa tutti i partiti dell’area nazionalista e tutte le formazioni sioniste che desiderano proteggere il nostro Paese, l’unico Stato del popolo ebraico”, prosegue. “Un governo di unità nazionale eliminerà definitivamente la minaccia nucleare iraniana, tutelerà Israele come Stato ebraico e riporterà l’unità tra noi”.
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