Israele, Netanyahu chiede un governo di unità nazionale

IPA90266591 - WEST JERUSALEM, OCTOBER 28, 2026: Israeli Prime Minister and Likud party leader Benjamin Netanyahu addresses supporters at the party’s election headquarters in West Jerusalem following the release of exit polls and preliminary results from Israel’s parliamentary elections held on October 27. Photo by Saeed Qaq / JNA Press/Sipa USA.

ROMA (ITALPRESS) – Il primo ministro iraniano Benjamin Netanyahu invita i partiti del cosiddetto “blocco del cambiamento” a formare un governo di unità nazionale insieme alle forze della sua coalizione uscente. Pur invocando l’unità, Netanyahu specifica che un tale governo dovrebbe comprendere tutti i suoi alleati della precedente coalizione: le formazioni ultranazionaliste Sionismo Religioso e Otzma Yehudit, i partiti ultra-ortodossi e il Likud.

Le dichiarazioni di Netanyahu giungono mentre il presidente Isaac Herzog si prepara ad affidare, domani, l’incarico per la formazione del nuovo governo.

“C’è chi vuole far giurare un governo in tutta fretta, già la prossima settimana, insieme a sostenitori del terrorismo”, afferma Netanyahu – Chiedo la formazione di un governo di unità nazionale che includa tutti i partiti dell’area nazionalista e tutte le formazioni sioniste che desiderano proteggere il nostro Paese, l’unico Stato del popolo ebraico”, prosegue. “Un governo di unità nazionale eliminerà definitivamente la minaccia nucleare iraniana, tutelerà Israele come Stato ebraico e riporterà l’unità tra noi”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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