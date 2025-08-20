Israele, il ministro della difesa Katz approva i piani militari per l’offensiva su Gaza

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz ha approvato i piani offensivi dell’esercito per Gaza City, presentatigli dal capo di stato maggiore delle IDF, tenente generale Eyal Zamir, e da altri alti ufficiali. Lo riporta il quotidiano Times of Israel, secondo cui una fonte della sicurezza afferma che Katz ha elogiato il piano e i preparativi delle IDF durante l’incontro, che si è svolto dopo che il governo aveva ordinato all’esercito di conquistare Gaza City.

L’IDF ha emesso circa 60.000 ordini di chiamata per i riservisti per l’offensiva, approvata da Katz. Il ministro della Difesa ha anche approvato i “preparativi umanitari” per il milione di civili palestinesi che, secondo le stime, saranno sfollati da Gaza City verso il sud della Striscia.

ALTRI 31 MORTI A GAZA

Fonti degli ospedali di Gaza hanno confermato che 31 palestinesi sono stati uccisi dal fuoco israeliano in varie zone della Striscia dall’alba di oggi. Otto di loro erano in attesa di aiuti nei pressi dell’incrocio di Netzarim, nella parte centrale di Gaza.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).