TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Hamas ha recuperato i corpi di 3 ostaggi israeliani. Lo riferisce l’emittente israeliana Kan. Sempre secondo l’emittente, nella giornata di oggi è previsto un pattugliamento congiunto di Hamas con la Croce Rossa per cercare i corpi di altri ostaggi deceduti durante la prigionia anche in zone della Striscia di Gaza sotto il controllo delle Forze di difesa israeliane (Idf).

KATZ AVVISA IL LIBANO SU HEZBOLLAH

“Hezbollah sta giocando col fuoco e il presidente del Libano sta tergiversando. L’impegno del governo libanese a disarmare Hezbollah e a rimuoverlo dal Libano meridionale deve essere rispettato”. Lo ha scritto il ministro israeliano della Difesa, Israel Katz, su X. “L’applicazione di massime misure continuerà e addirittura si intensificherà: non permetteremo che gli abitanti del nord siano minacciati”, ha proseguito.

