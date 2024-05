ROMA (ITALPRESS) – Uno degli ostaggi israeliani rapiti da Hamas il 7 ottobre scorso in Israele è stato oggi dichiarato ufficialmente morto. Lo annunciano le autorità israeliane e i suoi familiari. Si tratta di Dror Or, 49 anni, che viveva nel Kibbutz Be’eri, uno dei più colpiti dall’attacco di Hamas. Il 7 ottobre fu uccisa anche la moglie Yonat. Gli uomini di Hamas rapirono anche due dei tre figli di 17 e 13 anni, che furono poi rilasciati con l’accordo di tregua di fine novembre scorso. “E’ stato confermato che Dror Or è stato ucciso”, si legge in una nota del governo israeliano.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]