Israele bombarda centro di distribuzione dell’acqua, uccisi anche bambini. Idf “Malfunzionamento tecnico”

ROMA (ITALPRESS) – Dieci palestinesi, tra cui alcuni bambini, sono stati uccisi oggi nel bombardamento da parte delle forze israeliane su un sito di distribuzione idrica nella Striscia di Gaza.

Secondo quanto riporta il Times of Israel, le Idf israeliane hanno parlato di “malfunzionamento tecnico” durante un attacco alla Jihad Islamica. “Oggi è stato effettuato un attacco contro un agente terrorista dell’organizzazione Jihad Islamica nella Striscia di Gaza centrale. A causa di un malfunzionamento tecnico del proiettile, ha colpito a decine di metri di distanza dall’obiettivo designato”, affermano le Idf.

“L’incidente è sotto inchiesta. Siamo a conoscenza di segnalazioni di vittime nella zona e i dettagli dell’incidente sono ancora in fase di revisione”, prosegue l’esercito, che esprime “rammarico per qualsiasi danno causato ai non combattenti”.

