ROMA (ITALPRESS) – L’indiscrezione del quotidiano americano New York Times sullo stop del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a un potenziale attacco israeliano contro i siti nucleari iraniani ha provocato reazioni politiche in Israele.

L’ex primo ministro israeliano Naftali Bennett, probabile rivale del primo ministro in carica Benjamin Netanyahu alle prossime elezioni, lo ha accusato di essere dietro la fuga di notizie del piano di attaccare l’Iran pubblicato dal New York Times. “La dottrina di Netanyahu è quella di minacciare, minacciare, minacciare e poi far trapelare (ai media) che intendeva farlo, ma che gli è stato impedito di farlo“, ha affermato Bennett in una dichiarazione, aggiungendo che questa è “un’altra concezione pericolosa che non deve esploderci in faccia. Non ci sarà un’altra occasione simile”.

Il leader dell’opposizione Yair Lapid ha scritto su X di aver suggerito attacchi ai giacimenti petroliferi dell’Iran a ottobre 2024, ma che Netanyahu “aveva paura e li ha bloccati”. In un’intervista alla tv pubblica Kan, il deputato del partito di centrodestra Unità nazionale Gadi Eisenkot ha dichiarato che questo piano “sarebbe dovuto restare segreto. La domanda è chi abbia avuto interesse a pubblicarlo”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).