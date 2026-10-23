Isoradio, a “Le parole che contano” ospite Francesco Lorenzi: focus sulle proteste violente dei giovani

ROMA (ITALPRESS) – Le immagini della devastazioni di Milano e le proteste violente dei giovanissimi di questi giorni pongono grandi interrogativi sulle nuove generazioni e sul ruolo degli adulti e della società. Se ne parla a “Le parole che contano”, il programma, ideato e curato da Susanna Lemna, su Rai Isoradio in onda ogni venerdì alle 19.05.

Al centro della puntata il tema della libertà. Libertà di fare il bene o il male. Da dove nasce la rabbia dei ragazzi? Quali contenuti viaggiano sul web? Cosa possono e devono fare gli adulti? Sono le domande poste a Francesco Lorenzi, artista poliedrico che ha saputo fondere alla perfezione la forza della musica rock con la potenza della parola scritta. Cantautore, produttore e leader della band The Sun, ha calcato i palchi di tutto il mondo e scalato le classifiche letterarie raccontando con straordinaria onestà il suo percorso umano e spirituale.

Dal suo osservatorio privilegiato Lorenzi affronta la questione giovanile. Nei giorni scorsi il Presidente Mattarella ha evidenziato la necessità di un’analisi approfondita sull’origine di eventi inattesi e Papa Leone XIV ha chiesto di prestare attenzione alle condizioni di disagio esistenziale dei ragazzi, serve – ha detto – un patto di fiducia.

La strada del Sole, Rizzoli bur – è il memoir in cui Francesco Lorenzi, leader del gruppo rock The Sun, documenta la propria crisi umana e artistica al culmine del successo internazionale. Con una narrazione lucida e senza filtri, l’autore ripercorre una radicale svolta spirituale che ha sottratto la band dalle derive dell’eccesso per rifondarla su un inedito percorso di fede e rock cristiano

-Foto IPA Agency-

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