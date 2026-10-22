L’11 dicembre esce “felice sì, ma tutto sbagliato”: il nuovo album di Marco Mengoni

ROMA (ITALPRESS) – Arriverà l’11 dicembre su etichetta Epic Records Italy / Sony Music Italy felice sì, ma tutto sbagliato, l’undicesimo album in studio di Marco Mengoni, già disponibile in pre-order nei formati CD e LP. Il disco è anticipato dal singolo Giornate perse, scritto dallo stesso artista insieme a Jacopo Ettorre e prodotto da Giovanni Pallotti e Marco Mengoni con la co-produzione di Vanegas.

L’uscita del progetto discografico è preceduta da Allo Sbagliato, un’inedita residency di 26 serate in programma dal 5 al 19 dicembre con la direzione creativa del cantautore. Senza transenne né palco e rigorosamente offline – con telefoni custoditi all’ingresso – lo show mescolerà musica dal vivo con 11 musicisti, comedy, teatro, stand-up, jazz e reading, ospitando artisti come Benjamin Clementine, MACE e Federico Buffa.

In 17 anni di carriera, Mengoni ha superato i 3 miliardi di stream, conquistato 86 dischi di platino e vinto due volte il Festival di Sanremo, confermandosi tra i protagonisti assoluti della musica italiana contemporanea dopo il successo da oltre 670mila spettatori registrato nei tour tra stadi, palazzetti e arene europee.

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