Claudio Baglioni live a Roma con “CHE NOTTE È QUESTA!”: 7 concerti a Piazza di Siena

ROMA (ITALPRESS) – Parte da Roma “CHE NOTTE È QUESTA! la partenza”, il ciclo di sette grandi concerti di Claudio Baglioni in programma dal 24 ottobre al 1° novembre 2026 nell’iconica cornice di Piazza di Siena, a Villa Borghese.

L’evento inaugura il “GRANDTOUR LaVitaÈAdesso”, un itinerario artistico che nel 2027 toccherà i luoghi più suggestivi d’Italia prima della chiusura fissata il 23 ottobre 2027 ai Fori Imperiali.

La scelta di Piazza di Siena non è casuale: proprio qui, esattamente 44 anni fa, il 24 ottobre 1982, si svolse il leggendario ALÉ-OÓ, il primo grande raduno della storia della musica dal vivo in Italia che radunò 250.000 spettatori.

Per celebrare quella storica ricorrenza, l’artista sarà accompagnato da 20 musicisti e proporrà in scena 40 brani per ripercorrere quasi sessant’anni di carriera in un grande teatro a cielo aperto.

L’iniziativa, prodotta e organizzata da Friends & Partners e Come s.r.l., è realizzata in collaborazione con Roma Capitale, l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, e grazie al sostegno del sindaco Roberto Gualtieri e dell’assessore Alessandro Onorato.

I biglietti sono disponibili su TicketOne.it e nei circuiti di prevendita abituali.

-Foto ufficio stampa-

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