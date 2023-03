MANAMA (BAHRAIN) (ITALPRESS) – Max Verstappen è il poleman della prima gara della stagione 2023 di Formula 1. Il pilota Red Bull ha conquistato la prima piazza della griglia di partenza del Gran Premio del Bahrain con un tempo di 1’29″708s su P Zero Red soft C3. In precedenza tempi molto vicini tra loro nella FP3, corsa utilizzando prevalentemente le soft. Il miglior giro era stato di Fernando Alonso (Aston Martin) in 1’32″340. A cinque e sei millesimi di distanza, rispettivamente Max Verstappen e Sergio Perez su Red Bull.

Il primo Pirelli Pole Position Award del 2023 è stato consegnato a Max Verstappen da Mario Isola, direttore motorsport dell’azienda italiana. Pirelli ha introdotto quest’anno in Formula 1 una nuova mescola che verrà utilizzata nel Gran Premio del Bahrain di domani come P Zero White hard C1. Pirelli è Global Tyre Partner della Formula 1 da tredici stagioni consecutive e Isola è stato presente ad ogni gara, ad eccezione di una, dal 2011.

Il Gran Premio del Bahrain prevede una gara a due soste, come avvenuto negli anni precedenti. Le strategie più veloci sulla carta prevedono la partenza con la soft e un secondo stint con la mescola hard.

A seconda delle disponibilità dei set, i team potrebbero infine montare una soft o di nuovo la hard per arrivare fino alla bandiera a scacchi. La scelta del compound più morbido dovrebbe dare un leggero vantaggio rispetto alla seconda opzione. Ulteriori possibilità sono la combinata soft, medium (C2) e soft oppure soft, hard e medium, con tempi peggiori rispetto alle simulazioni precedenti. L’elevata abrasività dell’asfalto del circuito di Sakhir rende difficile ipotizzare una gara con pit stop singolo per l’elevato degrado a cui sono sottoposti i pneumatici.

“Come era ampiamente prevedibile, nella terza sessione di prove libere la maggior parte dei team ha utilizzato la P Zero Red soft in preparazione delle successive qualifiche – l’analisi di Isola – Solo Red Bull ha montato anche un set di hard, senza tuttavia rischiare di compromettere le disponibilità di questa mescola per il GP, di cui le scuderie hanno due set a weekend. Proprio la nuova hard sarà infatti sicuramente protagonista domani. Considerati i delta tra i compound, le qualifiche sono state giocate tutte su soft. Max Verstappen ha migliorato il tempo della pole position rispetto a quello registrato lo scorso anno da Charles Leclerc. I circa otto decimi di differenza dimostrano le migliori prestazioni, a parità sostanziale di condizioni, del nuovo pacchetto vettura-pneumatico”.

Aston Martin ha annunciato che la DBX707 equipaggiata con pneumatici Pirelli – il SUV di lusso più potente al mondo – sarà la nuova Official Fia Medical Car di Formula 1. La DBX707 con i suoi 707 CV utilizza pneumatici P Zero da 23″ appositamente sviluppati nella misura 285/35R23 per l’asse anteriore e 325/30R23 per quello posteriore. I pneumatici sono prodotti nella fabbrica Pirelli di Settimo Torinese, nello stesso stabilimento alle porte di Torino in cui sono state sviluppate le mescole per la Formula 1. Un’altra Aston Martin con Pirelli P Zero continuerà invece ad essere la Official Fia Medical Car di Formula 1 di quest’anno: la Vantage, guidata da Bernd Maylander. I pneumatici stradali sviluppati appositamente da Pirelli per Aston Martin si riconoscono per il marchio ‘AM’ sul fianco. La personalizzazione fa parte della strategia Perfect Fit di Pirelli creata in collaborazione con alcune delle più importanti case automobilistiche al mondo, per le quali vengono creati specifici pneumatici per ogni nuovo modello di auto, fin dalle prime fasi di progettazione della vettura.

